أخبار عاجلة

بالصور.. ولي العهد أثناء استقباله وفد البحرين بعد وصولهم مطار العلا -
العلا.. وصول الوفد العماني للمشاركة في القمة الخليجية 2021 -
بالفيديو.. لحظة احتجاز قوات إيرانية لناقلة ترفع علَم كوريا الجنوبية -
إصابة ربة منزل وطالبة في حادث تصادم بسوهاج -
جلسة الحكم.. وصول محسن السكري للمحكمة الاقتصادية -
وزير الري: تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية في مقدمة أولويات الوزارة -
مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام -
بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي -
المكسيك تُجيز الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا/أكسفورد -
نيابة عن الملك... ولي عهد البحرين يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"اكشتوا ولبّسوا عيالكم".. خريطة طقس إجازة الأسبوع بتوقيع الحصيني

Print
"اكشتوا ولبّسوا عيالكم".. خريطة طقس إجازة الأسبوع بتوقيع الحصيني "اكشتوا ولبّسوا عيالكم".. خريطة طقس إجازة الأسبوع بتوقيع الحصيني
تَوقُّع أمطار شبه غزيرة على أجزاء من مكة والشمالية والقصيم وغيرها

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة من اليوم الخميس إلى السبت بإذن الله، وأمطارًا شبه غزيرة في نطاق محدود على "أجزاء من مكة، والشمالية، والقصيم، والرياض، والصمان، والشرقية، وجنوب المدينة، وشرقي الجوف، وحائل، والكويت، والبحرين، وقطر، وقال: "اكشتوا والبسوا ولبّسوا عيالكم".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "مكة وجازان والساحل الغربي من جدة إلى جازان تميل للحرارة نهارًا معتدلة في الليل إن شاء الله، ودول الخليج من معتدلة نهارًا، وليلًا من لطيفة إلى تميل للبرودة مع رطوبة نسبية تُلطّف الأجواء والرياح شمالية من خفيفة إلى معتدلة السرعة في وسط وشمال الخليج وشمال شرقية إلى شرقية في جنوبه".

وتابع: "أجواء إجازة نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت، متوقع أن تكون معتدلة نهارًا ومن باردة لباردة جدًّا ليلًا على الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية، والمدينة النبوية والشرقية".حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالصور.. ولي العهد أثناء استقباله وفد البحرين بعد وصولهم مطار العلا

بالصور.. ولي العهد أثناء استقباله وفد البحرين بعد وصولهم مطار العلا

العلا.. وصول الوفد العماني للمشاركة في القمة الخليجية 2021

العلا.. وصول الوفد العماني للمشاركة في القمة الخليجية 2021

بالفيديو.. لحظة احتجاز قوات إيرانية لناقلة ترفع علَم كوريا الجنوبية

بالفيديو.. لحظة احتجاز قوات إيرانية لناقلة ترفع علَم كوريا الجنوبية

رهان وجذب وصف موحد.. هنا دلالات حديث ولي العهد عن "قمة العلا"

رهان وجذب وصف موحد.. هنا دلالات حديث ولي العهد عن "قمة العلا"

شبكة عيون الإخبارية