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طقس الخميس: سماء غائمة وسحب ممطرة.. (7) مناطق بينها مكة المكرمة والساحل

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طقس الخميس: سماء غائمة وسحب ممطرة.. (7) مناطق بينها مكة المكرمة والساحل طقس الخميس: سماء غائمة وسحب ممطرة.. (7) مناطق بينها مكة المكرمة والساحل
ضباب خلال الليل والصباح الباكر على تبوك والحدود الشمالية والشرقية

طقس الخميس: سماء غائمة وسحب ممطرة.. (7) مناطق بينها مكة المكرمة والساحل

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا، والفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الممطرة على منطقة مكة المكرمة، تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاء من مناطق: (المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم) تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق: (تبوك، الحدود الشمالية، والشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18- 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14- 34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية