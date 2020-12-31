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شبورة تصل للضباب.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس: شديد البرودة

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شبورة تصل للضباب.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس: شديد البرودة شبورة تصل للضباب.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس: شديد البرودة

مصراوي Masrawy

07:00 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس نهارًا طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح، معتدلة دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما يسود ليلا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

ويتوقع الخبراء، وجود شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن

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