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الجزائر تختار اللقاح الروسي سبوتنيك 5 للتطعيم ضد

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الجزائر تختار اللقاح الروسي سبوتنيك 5 للتطعيم ضد فيروس كورونا الجزائر تختار اللقاح الروسي سبوتنيك 5 للتطعيم ضد

مصراوي Masrawy

06:37 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

الجزائر - (د ب أ):
كشف المتحدث باسم الجزائرية وزير الاتصال عمار بلحيمر عن اختيار اللجنة العلمية المكلّفة بمتابعة وضع جائحة المستجد في بلاده، للقاح الروسي "سبوتنيك 5".

وقال بلحيمر أمس الأربعاء عقب اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد ، إنه سيتم الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا كدفعة أولى، للانطلاق في عملية التطعيم بداية من شهر يناير المقبل.

وأضاف بلحيمر أن وزير الصحة "كشف في الاجتماع عن توقيع اتفاق للحصول على لقاح "سبوتنيك 5 "الروسي الـمضاد لفيروس كوفيد -19".

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