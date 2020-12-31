حدث ليلاً| قفزة إصابات كورونا وأول رد لمصر على إثيوبيا وتفاصيل مذبحة شبرا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - محمود الشال:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحل يوالدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة عقب تصريحات أديس أبابا بشأن مصر

استدعت وزارة الخارجية مساء الأربعاء، القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري، وذلك وفقًا لبيان لوزارة الخارجية صادر مساء اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير التعليم يكشف عبر مصراوي حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول "لمن يرغب"

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة المنشور المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تأجيل امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي لمن يرغب.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رسلان: تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية عن مصر تجاوزت كل الحدود

قال الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، تجاوزت كل الحدود، مشيرًا إلى أن هذا الشخص ينتمي لنظام يقوم بالإبادة الجماعية لشعبه وجرائم حرب ويقصف مواطنيه، حيث أن إثيوبيا ليست دولة وإنما كيان مصطنع وتاريخهم طوال عشرات العقود عبارة عن حروب متصلة وانتهاكات لاذعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الجيزة: حملة مسائية تسفر عن غلق مركزين للدروس الخصوصية بالطالبية

شنت أجهزة حي الطالبية بمحافظة الجيزة حملة مسائية على مراكز الدروس الخصوصية تنفيذا لقرارات الحكومة بإغلاق تلك المراكز وتطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أستاذ أمراض صدرية: أعراض جديدة لفيروس كورونا تظهر في الجهازين العصبي والهضمي

قالت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني، إن الأبحاث الجديدة في العالم تشير إلى أعراض جديدة لفيروس كورونا لا تقتصر على الجهاز التنفسي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"اتعملت بغرض النظافة".. رئيس مدينة بسيون ردًا على السخرية من أغرب "صينية مرور"

علقت منى صالح رئيس مجلس مدينة بسيون، على سخرية مواقع التواصل الاجتماعي من أغرب صينية مرور، قائلة: " إن الصينية كانت موجودة وكان كلما تم تنظيفها تتحول لبؤرة قمامة، لذا رأت أنه من الأفضل تسويرها، لحين تركيب أنابيب الغاز، ثم سيعاد تخطيط الشارع من جديد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

محافظ الفيوم: 400 مليون جنيه حصيلة التصالح في مخالفات البناء حتى الآن

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه تم رصد 67 ألف مخالفة بناء في شهر يوليو الماضي وتم تحرير محاضر لأصحاب هذه المخالفات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مطرانية كفر الشيخ تعلن اقتصار الصلاة للأقباط ليلة رأس السنة في المنازل

أعلن القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اقتصار الصلاة للأقباط ليلة رأس السنة في المنازل، ونفس الأمر اقتصار الصلاة ليلة عيد الميلاد في المنازل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المطرانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

فترة تظلم وسداد أقساط.. ماذا بعد انتهاء حجز شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط؟

انتهت وزارة الإسكان من بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي والمتوسط وسداد جدية الحجز بمكاتب البريد ويتبقى فقط التقديم الإلكتروني، والذي من المقرر أن ينتهي الخميس.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"للمرة الأولى منذ تفشي الوباء".. ألمانيا تسجل 1129 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمتابعة الصحة العامة، الأربعاء أن 1129 شخصُا توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا في ألمانيا خلال 24 ساعة. وهذه المرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء التي يتجاوز فيها عدد الوفيات اليومية في ألمانيا حاجز الألف شخص.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصحة العالمية: لم يتم الإبلاغ عن أي سلالات جديدة لكورونا في مصر

أكد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية أنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن ظهور أي سلالات جديدة في مصر من فيروس كورونا (كوفيد-١٩) من مسئول اللوائح الصحية الدولية المنوط بالإبلاغ عن ظهور أي سلالات جديدة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"وثيقة سرية".. بريطانيا كانت تخشى خوض حربًا ضد صدام حسين

نشر الأرشيف الوطني البريطاني الأربعاء، وثائق حكومية رفعت السرية عنها تكشف أن رئيس الوزراء السابق جون ميجور الذي تولى حكم البلاد بين 1990 و1997 كان يخشى احتمال انجرار بلاده إلى حرب أخرى تخوضها الولايات المتحدة ضد صدام حسين. وأظهرت الوثائق أن ميجور كان متخوفا من أن تتورط الولايات المتحدة في عمل عسكري واسع في العراق إذا سيطرت قوات صدام على المناطق الكردية في الشمال، وكان يرى أن تخلي بريطانيا وحليفها الأمريكي عن الأكراد هو الحل الوحيد لأزمة كهذه.

للتفاصيل.. اضغط هنا