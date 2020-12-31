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هل تعود معدلات السياحة خلال 2021؟.. نائبة وزير الآثار تُجيب

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هل تعود معدلات السياحة خلال 2021؟.. نائبة وزير الآثار تُجيب هل تعود معدلات السياحة خلال 2021؟.. نائبة وزير الآثار تُجيب

مصراوي Masrawy

06:00 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، عن توقعاتها بشأن عودة السياحة لمصر في ظل وباء كورونا، موضحة أن لن تعود لأرقام عام 2019 في العام المقبل 2021 نتيجة استمرار هذا الوباء.

وأضافت شلبي، لمصراوي، أنه ليس من المنتظر أن يكون هناك سياحة في مصر أول العام القادم مباشرة، متابعة: "لحد ما اللقاحات تشتغل وتتوزع على الناس وتبدأ حركة السفر ترجع.. مش معقولة أن تعود الأرقام لعام 2019 في عام 2021.. هذا أمر مستبعد".

وتابعت شلبي: "أتصور عودة السياحة بقوة خلال النصف الثاني من عام 2022 بحيث تكون الانطلاقة الحقيقية لعودة المعدلات الطبيعية لمصر بداية من موسم الصيف، بعد ظهور مفعول اللقاحات واعتدال الجو العام، بالإضافة إلى بدء دول أوروبا في تسيير رحلاتها خلال موسم الصيف، ونتوقع أن تكون المعدلات أعلى من عام 2020".

وحول الوضع السياحي، أكدت شلبي، على أن الوضع في مصر أفضل من دول أخرى كثيرة، موضحة أن وباء كورونا هو المتحكم في الوضع الحالي من الانتشار والتفشي وأعداد المصابين، لافتة إلى التأكيد التام من الدولة على التباعد الاجتماعي وتخفيض العاملين بالتناوب في المقرات الحكومية للحد من تفشي الفيروس، فلا يصح عمل حفلة في ظل هذه الظروف.

ويشهد القطاع السياحي خلال الفترة الراهنة أزمة اقتصادية وحالة من عدم الاستقرار بسبب انتشار حول العالم، بالتزامن مع تزايد أعداد المصابين مرة أخرى، ما أدى لتوقف السياحة الخارجية والتي تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري والعاملين بهذا النشاط.

كورونا.. لحظة بلحظة

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