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الصين توافق على استخدام أول لقاح لفيروس كورونا من شركة سينوفارم

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الصين توافق على استخدام أول لقاح لفيروس كورونا من شركة سينوفارم الصين توافق على استخدام أول لقاح لفيروس كورونا من شركة سينوفارم

مصراوي Masrawy

06:25 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

بكين - (د ب أ):
وافقت الصين اليوم الخميس، على الاستخدام المشروط لأول لقاح لفيروس كورونا المستجد، الذي طورته شركة الأدوية المملوكة للدولة "سينوفارم".

وجاءت الموافقة، التى أعلنتها الآلية المشتركة للوقاية والسيطرة التابعة لمجلس الدولة الصيني، بعد يوم واحد من إعلان سينوفارم أنه ثبت أن اللقاح الذي تنتجه فعال بنسبة 3ر79 % في البيانات الأولية من المرحلة النهائية من الإختبارات.

وتهدف الصين إلى تطعيم ما لا يقل عن 50 مليون شخص قبل بدء عطلة العام القمري الجديد في منتصف فبراير من أجل منع انتشار المرض حيث من المتوقع أن يسافر مئات الملايين من الأشخاص إلى مدنهم الأصلية لقضاء فترة الأعياد.

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