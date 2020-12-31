أخبار عاجلة

استمرار الشبورة الكثيفة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بالدرجات -
الذيابات : نقلنا نحو 3.5 مليون برميل من النفط العراقي إلى الأردن -
الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة -
أمريكا تسجِّل أكثر من ربع مليون إصابة جديدة بـ"كورونا" و2321 وفاة -
الكويت.. تعليق مؤقت للرحلات من وإلى المملكة المتحدة الأربعاء المقبل وإلى إشعار آخر -
كورونا يصيب 1565 تونسيًا و1005 مغربي و249 جزائريًا في الـ 24 ساعة الماضية -
على رِسْلك أيها القائد..! -
شيخ الأزهر يطمئن هاتفيًا على صحة عمرو موسى بعد إصابته بكورونا -
هل يمكن تعجيل الزكاة لإخراجها للمتضررين من كورونا؟.. "البحوث الإسلامية" يجيب -
​مصر للطيران: السماح بالسفر إلى السعودية وفقًا لضوابط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بعد تعرضه للشتائم.. محمد كيلاني: "قلة الأدب بقت تريند"

Print

مصراوي Masrawy

04:00 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب - هاني صابر:
كشف الفنان محمد كيلاني، عن تعرضه لألفاظ وشتائم من قبل عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب تضامنه مع إحدى صديقاته الفنانات التي تعرضت للتنمر.
وكتب كيلاني، عبر حسابه على فيسبوك، قائلاً: "حاولت أتضامن مع زميله ليا عشان واحد معندوش نخوة ولا دين اتنمر عليها.. اتفتحت عليا ماسورة ألفاظ وشتايم وناس تقول ربنا يجيبلك سرطان، وناس تقولي عايز لايكات".
وتابع: "ممكن تكون الناس دي فهمت قصدي، وممكن تكون مفهمتش.. بس يا جماعة إيه كمية الحاجات الغريبة اللي جوانا دي؟.. إحنا محتاجين نقف مع نفسنا شوية".
وأضاف: "الواضح أن قلة الأدب هي اللي بقت ترند، وسهل أن أي حد يشتم حد في ضهره أو من ورا الكيبورد .. للأسف التربية اختلفت.. ربنا يهدي الجميع".
يذكر أن الفنانة يسرا اللوزي، تعرضت للتنمر على ابنتها المصابة بالصمم، وذلك من قبل أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، كما تعرضت أيضًا الفنانة رانيا يوسف لتعليقات قاسية من قبل رواد السوشيال ميديا، وكذلك الحال بالنسبة للفنانة سوسن بدر.

كيلاني

004bb5d5d5.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة

الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة

​مصر للطيران: السماح بالسفر إلى السعودية وفقًا لضوابط

​مصر للطيران: السماح بالسفر إلى السعودية وفقًا لضوابط

تأييد إلزام اللاعب إبراهيم سعيد بسداد 117 ألف مصروفات دراسية لنجله

تأييد إلزام اللاعب إبراهيم سعيد بسداد 117 ألف مصروفات دراسية لنجله

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

شبكة عيون الإخبارية