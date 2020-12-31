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مشروع قانون ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحصل على الموافقة الملكية

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مشروع قانون ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحصل على الموافقة الملكية مشروع قانون ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحصل على الموافقة الملكية

مصراوي Masrawy

03:32 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

لندن - (د ب أ):
حصل مشروع قانون ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الموافقة الملكية من الملكة إليزابيث الثانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، مما يعني أنه أصبح الآن قانونا رسميا في بريطانيا.

ويحدد التشريع، الذي أطلق عليه رسميا قانون الاتحاد الأوروبي (العلاقات المستقبلية) لعام 2020، القواعد التجارية بين بريطانيا والتكتل الأوروبي اعتبارا من أول يناير.

وكان قد تم عرضه على البرلمان البريطانى حيث وافق عليه النواب المنتخبون في مجلس العموم بأغلبية 521 صوتا ومعارضة 73 عضوا.

ثم حصل مشروع القانون على موافقة مجلس اللوردات، بعد ما يقرب من ثماني ساعات من المناقشات.

وبعد نتيجة مجلس اللوردات، منحته الملكة إليزابيث الثانية موافقتها الرسمية، ليتحول مشروع القانون رسميا إلى قانون بريطاني.

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