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الأرصاد تكشف.. ظاهرة جوية تسيطر على 4 مناطق في أول أيام 2021

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الأرصاد تكشف.. ظاهرة جوية تسيطر على 4 مناطق في أول أيام 2021 الأرصاد تكشف.. ظاهرة جوية تسيطر على 4 مناطق في أول أيام 2021

مصراوي Masrawy

03:30 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية يوم الجمعة الموافق 1 يناير أول يوم من العام الجديد 2021.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الشبورة الجوية الكثيفة أبرز الظواهر الجوية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد، أنه من أبرز الظواهر الجوية لهذا اليوم أيضا ظهور شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت الهيئة، أن الطقس، مائل للدفء نهارا على المناطق الجنوبية، معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على أغلب المناطق.

وتسجل درجات الحرارة، على القاهرة والوجه البحري تسجل 20-12، والسواحل الشمالية 19 -13، جنوب سيناء 24 -15، شمال الصعيد 21 -10، جنوب الصعيد 24 -11.

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