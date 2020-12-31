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"والدة مهند" صاحب مقترح مادة احترام الآخر: "عندي كورونا ومش عارفه أخد أجازة".. والتعليم ترد

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"والدة مهند" صاحب مقترح مادة احترام الآخر: "عندي كورونا ومش عارفه أخد أجازة".. والتعليم ترد "والدة مهند" صاحب مقترح مادة احترام الآخر: "عندي كورونا ومش عارفه أخد أجازة".. والتعليم ترد

مصراوي Masrawy

01:48 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- أسامة علي:

قدمت أسماء عيد حفني، معلم أول لغة إنجليزية بإدارة السلام التعليمية، بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ووالدة الطفل مهند عماد صاحب اقتراح تدريس مادة احترام الآخر، استغاثة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت أسماء عيد، إنها أصيبت بفيرس كورونا وأجرت تحاليل وأشعة مقطعية، والتي أظهرت عينة المسحة "إيجابية" مختومه بالشعار (ختم النسر) من مستشفى اليوم الواحد بمدينة نصر بتاريخ 25/12/2020.

وتابعت: "أردت عمل أجازة من مدرستي فوجهوني إلى عيادات السلام التي اتبعها وهناك وجهوني إلى مستشفى صيدناوي وبعد ذهابي لمستشفى صيدناوي ارجعوني لعيادات السلام لأنها الجهة التي اتبعها وهي المسؤولة عن الأجازات".

وأضافت أنه بعد عودتها لعيادات السلام، انتظرت طويلا حتى قابلت مدير العيادات الذي عاملها بطريقة "فظة" جدا، دون المراعاة لمرضها وعدم قدرتها على الحركة والتنقل، متابعة: "قال لي اتفسحي شوية، وارجعي إلى مستشفى صيدناوي أو مستشفى ابن سندر"، بدعوى عدم الاعتراف بنتيجة المسحة المختوم بالشعار، حسب قولها.

وطالبت أسماء عيد، الوزير بوضع قرارات لتسهيل الحصول على الأجازة، حيث إنها مشكلة عامة عند كل المعلمين.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، إنه سيتم النظر في الشكوى.

وأضاف عطية، لمصراوي، أنه سيتم بحث الأمر واتخاذ اللازم بشأنه.

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