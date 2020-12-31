أخبار عاجلة

استمرار الشبورة الكثيفة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بالدرجات -
الذيابات : نقلنا نحو 3.5 مليون برميل من النفط العراقي إلى الأردن -
الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة -
أمريكا تسجِّل أكثر من ربع مليون إصابة جديدة بـ"كورونا" و2321 وفاة -
الكويت.. تعليق مؤقت للرحلات من وإلى المملكة المتحدة الأربعاء المقبل وإلى إشعار آخر -
كورونا يصيب 1565 تونسيًا و1005 مغربي و249 جزائريًا في الـ 24 ساعة الماضية -
على رِسْلك أيها القائد..! -
شيخ الأزهر يطمئن هاتفيًا على صحة عمرو موسى بعد إصابته بكورونا -
هل يمكن تعجيل الزكاة لإخراجها للمتضررين من كورونا؟.. "البحوث الإسلامية" يجيب -
​مصر للطيران: السماح بالسفر إلى السعودية وفقًا لضوابط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

‏الصليب الأحمر الدولي: مقتل 3 من عناصرنا في انفجار مطار عدن

Print
‏الصليب الأحمر الدولي: مقتل 3 من عناصرنا في انفجار مطار عدن ‏الصليب الأحمر الدولي: مقتل 3 من عناصرنا في انفجار مطار عدن

مصراوي Masrawy

12:18 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

وكالات

‏أعلن الصليب الأحمر الدولي، مساء أمس الأربعاء، مقتل 3 من عناصره في انفجار مطار عدن الدولي، الذي وقع عصر الأربعاء، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن صدمتها البالغة لسقوط ثلاثة من موظفيها بين القتلى الذين خلفهم الانفجار الذي وقع في مطار عدن، في وقت سابق من اليوم، موضحة أن مصير موظف آخر لا يزال مجهولاً.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن موظفيها كانوا بصدد العبور عبر مطار عدن مع مدنيين آخرين إلى وجهة أخرى، عندما وقع الانفجار "الذي أسفر كذلك عن إصابة ثلاثة آخرين، توصف إصابة أحدهم بالخطيرة".

وأعلنت اليمنية الشرعية، مقتل ‏وشخص واحد و10 جرحى من الإعلاميين الذين حضروا لتغطية وصول الحكومة إلى مطار عدن.

ارتفع عدد ضحايا التفجير الذي استهدف مطار عدن الدولي جنوبي البلاد، عصر اليون الأربعاء، إلى 135 قتيلاً وجريحًا.

وقال قاسم بحيبح، وزير الصحة في الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "25 شهيدًا و110 جرحى ضحايا جريمة الإرهاب التي استهدفت المطار اليوم".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة

الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة

​مصر للطيران: السماح بالسفر إلى السعودية وفقًا لضوابط

​مصر للطيران: السماح بالسفر إلى السعودية وفقًا لضوابط

تأييد إلزام اللاعب إبراهيم سعيد بسداد 117 ألف مصروفات دراسية لنجله

تأييد إلزام اللاعب إبراهيم سعيد بسداد 117 ألف مصروفات دراسية لنجله

تقرير ومؤشر إلكتروني.. إجراءان جديدان من الحكومة بشأن أكسجين المستشفيات

تقرير ومؤشر إلكتروني.. إجراءان جديدان من الحكومة بشأن أكسجين المستشفيات

شبكة عيون الإخبارية