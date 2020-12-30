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بعد إعلان إيقافه.. "الصندوق العقاري" يؤكد أن "القرض القائم" مستمر

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للعقود التي وُقّعت مع الجهات التمويلية في فترة سابقة خارج إطار "الإسكان"

بعد إعلان إيقافه..

أكد الصندوق العقاري أن القرض القائم -وهو أحد برامجه للدعم- لا يزال مستمرًّا، وذلك في رده على مستفيدين بعد إعلان وزارة الإسكان إيقافه منذ يناير الماضي، فيما ستستمر بقية البرامج المقدَّمة من الوزارة، التي تشمل الأراضي السكنية، وكذلك شراء الوحدات السكنية الجاهزة، أو الوحدات تحت الإنشاء، أو البناء الذاتي.

وتفصيلاً، المقصود بمنتج "دعم التمويل القائم" هو العقود التي تم توقيعها مع الجهات التمويلية في فترة سابقة خارج إطار وزارة الإسكان.

وكانت وزارة الإسكان قد بيّنت حرصها على توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتمكين الأسر من تملك المسكن الأول وفقًا لمستهدفات "برنامج الإسكان" المنبثق من برامج رؤية السعودية 2030، وذلك امتدادًا للجهود المبذولة خلال الأعوام القليلة الماضية التي تم خلالها استفادة أكثر من مليون أسرة في جميع مناطق السعودية منذ عام 2017 حتى عام 2020.

يُشار إلى أن الصندوق العقاري أوضح أن القرض العقاري المدعوم اختصر جهد وعمل 25 عامًا من تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم.. وبيّن أن البرنامج المتجدد في ابتكار الحلول التمويلية والسكنية مكَّن خلال المدة من يونيو 2017 حتى نهاية أكتوبر الماضي أكثر من 370 ألف أسرة سعودية. ‫

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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