الأرجنتين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "استرازينيكا"

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بوينس ايرس - (د ب أ)

أصبحت الأرجنتين الدولة الثانية في العالم والأولى في أمريكا اللاتينية، التي توافق على لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد.

ووفقًا لبيان الهيئة المنظمة لقطاع الصحة في الارجنتين "انمات"، تمت الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح خلال العام المقبل.

وأضافت أن الجرعة تقدم توازنًا مناسبا بين "المخاطر والفوائد" وستكون متاحة فقط بوصفة طبية.

توصلت الأرجنتين، إلى جانب المكسيك، إلى اتفاق في أغسطس لإنتاج اللقاح لأمريكا اللاتينية.

وحسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، سوف تصنع البلدان 150 مليون إلى 250 مليون جرعة أولية من اللقاح المضاد لمرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وسوف تنتج شركة مابكسينس للتكنولوجيا الحيوية المادة الفعالة في الأرجنتين، وسيكمل المختبر المكسيكي ليمونت عملية التركيب قبل أن يتم شحن اللقاح في صورته النهائية إلى جميع أنحاء المنطقة .

ووافقت الأرجنتين أيضا على استخدام لقاح "سبوتنيك-V" الروسي وبدأت في تطعيم العاملين في القطاع الصحي في وقت سابق من هذا الأسبوع.