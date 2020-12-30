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وزير التعليم يكشف عبر مصراوي حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول "لمن يرغب"

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وزير التعليم يكشف عبر مصراوي حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول "لمن يرغب" وزير التعليم يكشف عبر مصراوي حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول "لمن يرغب"

مصراوي Masrawy

11:08 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة المنشور المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تأجيل امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي لمن يرغب.

وقال شوقي، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار غير صحيح، مؤكدا على أنه قديم وتم إلغاء العمل به.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل ورقيا داخل لجان مؤمنة ومراقبة.

كما وجهت الوزارة بأن يكون جدول امتحانات صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي على مستوى المدرسة، بينما يكون جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي على مستوى المديرية.​

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