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حركة تنقلات محدودة لرؤساء القرى في كفر الشيخ

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حركة تنقلات محدودة لرؤساء القرى في كفر الشيخ حركة تنقلات محدودة لرؤساء القرى في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

10:40 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، قرارًا بإجراء حركة تنقلات محدودة لرؤساء بعض القرى في نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم.

وتبين من القرار الذي حمل رقم 1239 بتاريخ اليوم، تعيين كل من إسماعيل عبدالسيد إبراهيم، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الشهابية، ومحمد محمد الطبجي، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية بر بحري.

وشمل قرار محافظ كفر الشيخ، تكليف كل من تحية عبدالله البطاط، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الربع، وتكليف حسن عبدالحميد حسن، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الساحل القبلي بمركز بلطيم.

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