محافظ التدريب التقني والمهني يتلقى أولى جرعات لقاح كورونا

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ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة

تلقى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد–19)؛ وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وإلى ذلك، تلقى أكثر من 30 ألف شخصٍ لقاح فيروس كورونا في السعودية حتى الآن، وفقاً لما ذكرته «العربية».

وفي وقتٍ سابقٍ، قال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إن لقاحات كورونا ستتوافر في جميع المناطق خلال 3 أسابيعَ.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تقدَّم بالشكر إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضح وزير الصحة، أن «ما نراه اليوم من مكتسباتٍ تحقَّقت للمملكة منذ بداية الجائحة؛ هو امتدادٌ لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030، وهي سياسة (الوقاية خير من العلاج)»، مشيراً إلى أن تلك السياسة تمثلت في تكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، وتأكيد أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الأمن والمعتمد دوليّاً، في وقتٍ قياسيٍّ، وتوفيره للمواطنين والمقيمين؛ ما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.

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