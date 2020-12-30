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النيابة العامة تباشر التحقيق في مقتل مقيم مصري

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النيابة العامة تباشر التحقيق في مقتل مقيم مصري النيابة العامة تباشر التحقيق في مقتل مقيم مصري

النيابة العامة تباشر التحقيق في مقتل مقيم مصري

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في حادثة إطلاق نار في إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، نجم عنها وفاة مقيم مصري الجنسية، يبلغ من العمر ٣٥ عامًا.

وأوضح المصدر المسؤول أن الجاني حدث، يبلغ من العمر ١٤ عامًا، وجرى استجوابه وفقًا للقواعد والضمانات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ونظام الأحداث.

وقد أقر الجاني بمسؤوليته عن الحادثة، ويجري العمل حاليًا على استكمال عدد من إجراءات التحقيق وفق الطرق النظامية تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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