الرابطة تعقد اجتماعاً لمجلس الإدارة وتقرر.. حصر الحقوق التجارية للدوري والأندية وتطويرها

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رفعت الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم اللامحدود

رفع مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله –، على الدعم اللامحدود الذي يجده قطاع الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وحرص وجهود الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ومـتابعـتـه المستمرة لكل ما من شأنه تطوير كرة القدم السعودية والأندية على حد سواء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي غير العادي الذي عقده المجلس برئاسة المهندس عبد العزيز العفالق رئيس مجلس الإدارة، وبحضور عبد العزيز الحميدي المدير التنفيذي للرابطة، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عبد الله كبوها، وذلك مساء، اليوم الأربعاء ،وأعضاء مجلس الإدارة فيما تغيب ممثلو أندية (الأهلي والعين والقادسية).

وقدم المدير التنفيذي للرابطة عرضاً عن الحقوق التجارية وسير إجراءات العمل بالتعاون مع الشركة الاستشارية واللجنة التجارية المشكلة من قبل المجلس.

وبعد الاطلاع على ما قُدم، أقر مجلس إدارة الرابطة العمل على حصر الحقوق التجارية للدوري والأندية وتطويرها، وإعادة صياغة لائحة الحقوق التجارية بما يضمن زيادة المداخيل المالية لمسابقة الدوري والأندية مع استمرار التسويق الغير حصري لحين طرحها بشكل عاجل كمنافسة، وعرضها على اللجنة التجارية والمجلس لاعتمادها، إضافة إلى المضي قدماً في إجراءات طرح منافسة بيع الحقوق التجارية للدوري بشكل حصري بما يحقق أفضل قيمة سوقية، ويضمن معايير المنافسة والشفافية.

كما اتفق المجلس على قيام الأندية بتزويد الرابطة بكافة الشركات المتعثرة المتعاقدة مع الأندية والتي لم تلتزم بالعقود التي تم إبرامها، إلى جانب ضرورة عقد ورش عمل مع اللجان التجارية ومسؤولي التسويق في الأندية من أجل الوصول إلى أفضل ممارسات التسويق الرياضي التي من شأنها أن تزيد من القيمة التسويقية للدوري والأندية، بما يعود بالنفع على كرة القدم السعودية.