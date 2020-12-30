إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتي نقل بأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط- محمود عجمي:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى نصف نقل، بالطريق الصحراوي الغربي بمركز القوصية في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، بتصادم سيارتين ووجود مصابين.

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَن من المعاينة الأولية تصادم سيارة ربع نقل بأخرى نصف نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمركز القوصية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.