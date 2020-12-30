تجديد حبس 3 متهمين ذبحوا شابًا قبل 10 أيام من زفافه بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بلبيس الجزئية بالشرقية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 3 شباب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بذبح شاب وإصابة صديقه بجرح طعني، إثر مشاجرة في حفل زفاف بقرية "جلفينا" التابعة لمركز بلبيس.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول كل من نادر محمد عبدالله عيسى، 25 عامًا، مصابًا بجرح ذبحي بالرقبة وتوفي فور وصوله، و"شاهر.ي" 25 عامًا، عامل باليومية، مصابًا بجرح قطعي بالظهر.

وتبين من التحريات نشوب مشادة كلامية في حفل زفاف بعزبة "كرامة" التابعة لقرية "جلفينا" ببلبيس، بين أحد أقارب العروس وأحد شباب العزبة، تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها الأول باثنين من أصدقائه، واللذان حضرا وبحوزتهما سلاح ناري وسلاح أبيض "مطواة"، وحاولا التعدي وترويع كل من يقابلهم، فيما تصادف مرور "نادر" لحضور الحفل بدعوة من صديقه "العريس"، ما أسفر عن إصابته ومقتله وإصابة صديقه.

جرى ضبط المتهمين الثلاثة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

من جانبه، قال محمد عبدالله، والد المجني عليه، إن نجله كان من المفترض أن يزف على خطيبته نهاية الشهر الجاري، لكنه قتل قبل حفل زفافه بـ 10 أيام، وذلك قبل نحو 12 يومًا، مطالبًا بالقصاص لنجله من الجناة.