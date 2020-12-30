مطرانية كفر الشيخ تعلن اقتصار الصلاة للأقباط ليلة رأس السنة في المنازل

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اقتصار الصلاة للأقباط ليلة رأس السنة في المنازل، ونفس الأمر اقتصار الصلاة ليلة عيد الميلاد في المنازل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المطرانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل مطرانية كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه يقتصر الصلاة في الكنائس ليلة رأس السنة، وليلة عيد الميلاد، على كاهن الكنيسة، و5 أفراد بينهم شمامسة الكنيسة، حرصًا على الصحة العامة.

وقال إنه تجرى أعمال التطهير والتعقيم بكل كنائس المحافظة باستمرار، مع توجيه المواطنين الأقباط باتباع التعليمات الخاصة بالصلاة في المنازل ليلة رأس السنة.