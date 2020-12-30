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وفاة ربة منزل مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

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وفاة ربة منزل مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ وفاة ربة منزل مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

10:01 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حالة وفاة لسيدة "ربة منزل"، مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء تلقيها العلاج بقسم العناية المركزة بمستشفى العزل الصحي في مدينة بلطيم.

وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المتوفية ضحية كورونا في العقد الثالث من العمر، وتقيم بمركز سيدي سالم، وكانت تتلقى العلاج بقسم العناية المركزة بالمستشفى.

وكانت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، سجلت اليوم الأربعاء، إصابة 17 شخصًا بفيروس كورونا، وفق نتائج التحاليل المعملية الخاصة بفحص مصابي كورونا pcr، التي أثبتت إصابتهم بالفيروس.

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