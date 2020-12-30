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وزير النقل يعلن دخول برج إشارات سيدي جابر الخدمة على خط القاهرة

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وزير النقل يعلن دخول برج إشارات سيدي جابر الخدمة على خط القاهرة وزير النقل يعلن دخول برج إشارات سيدي جابر الخدمة على خط القاهرة

مصراوي Masrawy

10:13 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل دخول برج إشارات سيدي جابر في الخدمة وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level

معدل امان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم).

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأوضح الوزير، أن المشروع يتكون من 19 برجا رئيسيا و15 ثانويا و80 مزلقانا، وتم حتى الآن دخول 12 برجا رئيسيا للخدمة وهم: قويسنا، بركة السبع، كفرالزيات، إيتاي البارود، دمنهور، أبوحمص، طوخ، سندنهور، كفرالدوار،قها، قليوب، سيدي جابر، و10 أبراج ثانوية و58 مزلقانا.

ولفت إلى أن برج سيدي جابر يتحكم في 15 سيمافورا ضوئيا و14 موتور تحويلة، مضيفا أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

ونوه بأن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة مضيفاً أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.​

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