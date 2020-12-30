أخبار عاجلة

الذيابات : نقلنا نحو 3.5 مليون برميل من النفط العراقي إلى الأردن -
الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة -
أمريكا تسجِّل أكثر من ربع مليون إصابة جديدة بـ"كورونا" و2321 وفاة -
الكويت.. تعليق مؤقت للرحلات من وإلى المملكة المتحدة الأربعاء المقبل وإلى إشعار آخر -
كورونا يصيب 1565 تونسيًا و1005 مغربي و249 جزائريًا في الـ 24 ساعة الماضية -
على رِسْلك أيها القائد..! -
شيخ الأزهر يطمئن هاتفيًا على صحة عمرو موسى بعد إصابته بكورونا -
هل يمكن تعجيل الزكاة لإخراجها للمتضررين من كورونا؟.. "البحوث الإسلامية" يجيب -
​مصر للطيران: السماح بالسفر إلى السعودية وفقًا لضوابط -
"حزب الله": قتلة سليماني أغبياء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

فترة تظلم وسداد أقساط.. ماذا بعد انتهاء حجز شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط؟

Print
فترة تظلم وسداد أقساط.. ماذا بعد انتهاء حجز شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط؟ فترة تظلم وسداد أقساط.. ماذا بعد انتهاء حجز شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط؟

مصراوي Masrawy

10:09 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

انتهت وزارة الإسكان من بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي والمتوسط وسداد جدية الحجز بمكاتب البريد ويتبقى فقط التقديم الإلكتروني، والذي من المقرر أن ينتهي غدا الخميس.

ووفقا لآخر إحصائية عن عدد المتقدمين للحجز في المشروعين، وصل عدد من اشتروا كراسات الشروط لـ 410 آلاف مواطن، بينما وصل عدد من دفعوا مقدمات الحجز لنحو 310 آلاف مواطن، وعدد من سجلوا بياناتهم على الموقع أكثر من 270 ألفا.

ويتساءل الحاجزون عن موقفهم من الحصول على وحداتهم وما هي الخطوات التالية للحصول على شقة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.

الدكتورة مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قالت إنه فور انتهاء التقديم الإلكتروني سيتم البدء في فرز كل ملفات المتقدمين، والإعلان عن الأعداد النهائية فور الانتهاء من فرز الملفات، كما سيتم استبعاد كل المخالفين لشروط الحجز في مشروع الإسكان الاجتماعي والمتوسط.

وأضافت أنه سيتم إتاحة نتيجة الفرز على الموقع الإلكتروني، كما يوجد فترة لتظلم المتقدمين على فرز الملفات، ففي بعض الأحيان يكون سبب التظلم عدم إرفاق أحد المستندات المطلوبة.

وأشارات إلى أنه بعد انتهاء فترة التظلم وتحديدا 1 أبريل المقبل سيتم البدء في سداد الأقساط الربع سنوية لمدة 12 قسطا سواء للإسكان الاجتماعي أو المتوسط.

ووصل ثمن الشقة الـ 90 مترا في الإسكان الاجتماعي لـ 310 آلاف جنيه، حيث يجري سداد 15.5 ألف جنيه جدية حجز، أما الشقة الـ 75 مترا وصلت لـ 244 ألفا ومقدم حجز 12.5 ألف.

أما في الإسكان المتوسط وصل مقدم الحجز للشقة الـ 100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ 110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ 51 ألفًا وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ 120 مترًا، فيصل مقدم حجزها لـ 55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا.


اقرأ أيضًا:
لو مش هتكمل.. خطوات سحب جدية الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي (التقديم تاني بشرط)

التسجيل والمستندات المطلوبة.. الإسكان توضح خطوات الحجز في مبادرة "سكن لكل المصريين" ()

بعد تعدد طرح المشروعات.. دليلك للحصول على شقة من وزارة الإسكان ( وخطوات حجز)

"في 6 خطوات خلال 3 سنوات".. كيف تحصل على شقة من الإسكان في 12 مدينة؟ (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة

الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة

​مصر للطيران: السماح بالسفر إلى السعودية وفقًا لضوابط

​مصر للطيران: السماح بالسفر إلى السعودية وفقًا لضوابط

تأييد إلزام اللاعب إبراهيم سعيد بسداد 117 ألف مصروفات دراسية لنجله

تأييد إلزام اللاعب إبراهيم سعيد بسداد 117 ألف مصروفات دراسية لنجله

بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها

بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها

شبكة عيون الإخبارية