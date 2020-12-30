أخبار عاجلة

الذيابات : نقلنا نحو 3.5 مليون برميل من النفط العراقي إلى الأردن -
الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة -
أمريكا تسجِّل أكثر من ربع مليون إصابة جديدة بـ"كورونا" و2321 وفاة -
الكويت.. تعليق مؤقت للرحلات من وإلى المملكة المتحدة الأربعاء المقبل وإلى إشعار آخر -
كورونا يصيب 1565 تونسيًا و1005 مغربي و249 جزائريًا في الـ 24 ساعة الماضية -
على رِسْلك أيها القائد..! -
شيخ الأزهر يطمئن هاتفيًا على صحة عمرو موسى بعد إصابته بكورونا -
هل يمكن تعجيل الزكاة لإخراجها للمتضررين من كورونا؟.. "البحوث الإسلامية" يجيب -
​مصر للطيران: السماح بالسفر إلى السعودية وفقًا لضوابط -
"حزب الله": قتلة سليماني أغبياء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الصحة الكندية: لا نزال نراجع لقاح استرازينيكا

Print
الصحة الكندية: لا نزال نراجع لقاح استرازينيكا الصحة الكندية: لا نزال نراجع لقاح استرازينيكا

مصراوي Masrawy

10:20 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

أوتاوا - (د ب أ)

قالت وزارة الصحة الكندية، الأربعاء إنها لا تزال تراجع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي تنتجه شركة استرازينيكا.

وأصدرت وزارة الصحة الكندية، بيانًا بعد موافقة المنظمين في المملكة المتحدة على اللقاح، اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الوزارة قولها إنها لا تستطيع تقديم "جدول زمني محدد" لاستكمال المراجعة، والتي يتم إجراؤها على أساس عاجل.

وأضافت: "ولا تزال هناك معلومات وبيانات ستقدمها استرازينيكا للمراجعة، وتعمل الوزارة بشكل وثيق مع المنظمين الدوليين، بما في ذلك الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، لمشاركة المعلومات والبيانات حول اللقاحات التي تخضع للمراجعة حاليًا".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة

الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة

​مصر للطيران: السماح بالسفر إلى السعودية وفقًا لضوابط

​مصر للطيران: السماح بالسفر إلى السعودية وفقًا لضوابط

تأييد إلزام اللاعب إبراهيم سعيد بسداد 117 ألف مصروفات دراسية لنجله

تأييد إلزام اللاعب إبراهيم سعيد بسداد 117 ألف مصروفات دراسية لنجله

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

شبكة عيون الإخبارية