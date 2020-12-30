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أيرلندا تعود إلى الإغلاق الكامل بعد تفشي سلالة كورونا الجديدة

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أيرلندا تعود إلى الإغلاق الكامل بعد تفشي سلالة كورونا الجديدة أيرلندا تعود إلى الإغلاق الكامل بعد تفشي سلالة كورونا الجديدة

مصراوي Masrawy

10:17 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

أيرلندا - (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الإيرلندي ميشيل مارتن، إنه يجب أن نعود إلى قيود المستوى الخامس الكاملة لمدة شهر واحد على الأقل، بعد تسارع سلالة جديدة من في الإنتشار في جميع أنحاء البلاد .
وحذر مارتن من أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تنتشر بمعدل تجاوز أكثر النماذج المتاحة تشاؤمًا، وفق صحيفة "أكسبريس" البريطانية.

وأضاف: "مع وجود السلالة الجديدة ووتيرة النمو السريعة، ليس هذا الوقت المناسب للتعرف على الفروق الدقيقة في رد فعلنا. يجب أن نضغط من أجل التوقف عن التعامل مع الأخرين والحركة بشكل عام في عموم البلاد".

وأكد: "لن يُسمح للأشخاص بزيارة بعضهم البعض في المنازل أو الحدائق الخاصة إلا إذا كانوا يقومون بتقديم الرعاية الصحية للأطفال أو كبار السن أو الضعفاء أو يشكلون جزءًا من الدعم ، كما سيتم إغلاق المحلات والصالات الرياضية غير الضرورية".

كما حذر مارتن من أن الأشهر المقبلة ستكون "صعبة للغاية على الجميع" لكن نهاية القيود باتت وشيكة.

وقال رئيس الوزراء: "لأول مرة منذ أن وصل هذا المرض المروع إلى شواطئنا لدينا بالفعل نهاية تلوح في الأفق. آلاف اللقاحات تصل هنا أسبوعياً وبحلول نهاية شهر يناير ، اثق من أن عشرات الآلاف من مواطنينا الأكثر ضعفاً وعاملي الرعاية الصحية لدينا سيتم تطعيمهم".

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