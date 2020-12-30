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رئيس الوزراء اليمني: باقية في عدن لممارسة أعمالها

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رئيس الوزراء اليمني: الحكومة باقية في عدن لممارسة أعمالها رئيس الوزراء اليمني: باقية في عدن لممارسة أعمالها

مصراوي Masrawy

09:55 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

اليمن - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أن حكومته باقية في عدن لممارسة أعمالها من العاصمة المؤقتة للبلاد.

وقال رئيس الوزراء فى نقلته وكالة الأنباء اليمنية، إنّ الهجوم الغادر والجبان والإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية، يضع في قلب مسؤولياتها وهي مهمة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونشر الاستقرار والتعافي في كل المناطق باليمن.

وأضاف أن أعمال الإرهاب والغدر لن تثني الحكومة عن مهمتها المتمثلة في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة واستعادة الاستقرار وستتجاوز هذه المرحلة الصعبة مسنودة من تحالف دعم الشرعية.

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