إيرلندا: سلالة كورونا المتحورة تنتشر أسرع من المتوقع

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أيرلندا - (أ ش أ)

أعلن رئيس وزراء إيرلندا، مايكل مارتين، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" التي تم اكتشافها مؤخرًا في بريطانيا، تنتشر بشكل أسرع بكثير من المتوقع .

وأعلن مارتين، في كلمة متلفزة، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت تشديد القيود الصحية العامة مدة 4 أسابيع لاحتواء التفشي على خلفية تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات بالفيروس.

وأضاف: "في الوقت الذي تستمر فيه الدراسات الدولية لهذه النسخة الجديدة للفيروس، بات من الواضح بشكل تام أننا نواجه سلالة للمرض تنتشر بشكل أسرع بكثير".