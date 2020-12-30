سلطنة عمان تدين الاستهداف الإرهابي لمطار عدن

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سلطنة عمان - (أ ش أ)

أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للانفجار الإرهابي الذي وقع، اليوم الأربعاء، في مطار عدن وأدى الى عدد من الوفيات والاصابات.

وأكدت السلطنة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية ضرورة وأهمية تبني كافة الأطراف لغة الحوار والتفاهم ودعم مساعي تحقيق السلام في اليمن.

وسقط عشرات القتلى والجرحى في هجوم على مطار عدن الدولي باليمن وقع عصر الأربعاء بعد وقت قصير من وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة قادمة من السعودية.

ونقل أعضاء الحكومة، ومنهم رئيس الوزراء معين عبد الملك، إضافة إلى السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، بسلام إلى القصر الرئاسي بالمدينة.

ويدمج مجلس الوزراء المشكل حديثًا بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والانفصاليين الجنوبيين. والطرفان هما الفصيلان الرئيسيان في تحالف يتمركز في جنوب البلاد وتدعمه السعودية ويقاتل ميليشيات الحوثي المتحالفة مع إيران وتسيطر على شمال اليمن.

‏ووجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن. واتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الحوثيين بالوقوف وراء الانفجارات.