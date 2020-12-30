محافظ الجيزة: غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية وقطع المرافق عنها

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

نت محافظة الجيزة حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 15 مركزًا للدروس الخصوصية بالأحياء والمراكز.

وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن مراكز الدروس الخصوصية التي تم غلقها واقعة بجوار عدد من المدارس بأحياء بولاق الدكرور والهرم والعجوزة وجنوب الجيزة ومراكز أوسيم والحوامدية وأبوالنمرس.

وأوضح أن الحملات تأتي في إطار الإجراءات الرادعة التي اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور.

ووجه راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن هذه المنشآت، والتأكد من عدم إعادة فتحها مجددًا، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية.

ولفت راشد إلى أن المراكز التي تم غلقها شملت 4 سناتر بمنطقة بشتيل بمركز ومدينة أوسيم و3 مراكز للدروس الخصوصية بحي بولاق الدكرور و 3 مراكز للدروس الخصوصية بقرية منيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس ومركزين بحي الهرم وسنتر بشارع اشرف السباعي بأرض اللواء بنطاق حي العجوزة وسنتر بشارع عباس العقاد بحي جنوب و سنتر بشارع سعد زغلول بالحوامدية .

وناشد راشد الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة ضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل الطلاب ليتم فورًا غلقه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله ..لافتا إلى أن مديرية التربية والتعليم أعدت وسائل بديلة للطلاب المترددين على مراكز الدروس الخصوصية من خلال المجموعات المدرسية بشكل مطور يحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمدرسين.