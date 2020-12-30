أخبار عاجلة

الذيابات : نقلنا نحو 3.5 مليون برميل من النفط العراقي إلى الأردن -
الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة -
أمريكا تسجِّل أكثر من ربع مليون إصابة جديدة بـ"كورونا" و2321 وفاة -
الكويت.. تعليق مؤقت للرحلات من وإلى المملكة المتحدة الأربعاء المقبل وإلى إشعار آخر -
كورونا يصيب 1565 تونسيًا و1005 مغربي و249 جزائريًا في الـ 24 ساعة الماضية -
على رِسْلك أيها القائد..! -
شيخ الأزهر يطمئن هاتفيًا على صحة عمرو موسى بعد إصابته بكورونا -
هل يمكن تعجيل الزكاة لإخراجها للمتضررين من كورونا؟.. "البحوث الإسلامية" يجيب -
​مصر للطيران: السماح بالسفر إلى السعودية وفقًا لضوابط -
"حزب الله": قتلة سليماني أغبياء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

محافظ الجيزة: غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية وقطع المرافق عنها

Print
محافظ الجيزة: غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية وقطع المرافق عنها محافظ الجيزة: غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية وقطع المرافق عنها

مصراوي Masrawy

09:21 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

نت محافظة الجيزة حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من المستجد.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 15 مركزًا للدروس الخصوصية بالأحياء والمراكز.

وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن مراكز الدروس الخصوصية التي تم غلقها واقعة بجوار عدد من المدارس بأحياء بولاق الدكرور والهرم والعجوزة وجنوب الجيزة ومراكز أوسيم والحوامدية وأبوالنمرس.

وأوضح أن الحملات تأتي في إطار الإجراءات الرادعة التي اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور.

ووجه راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن هذه المنشآت، والتأكد من عدم إعادة فتحها مجددًا، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية.

ولفت راشد إلى أن المراكز التي تم غلقها شملت 4 سناتر بمنطقة بشتيل بمركز ومدينة أوسيم و3 مراكز للدروس الخصوصية بحي بولاق الدكرور و 3 مراكز للدروس الخصوصية بقرية منيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس ومركزين بحي الهرم وسنتر بشارع اشرف السباعي بأرض اللواء بنطاق حي العجوزة وسنتر بشارع عباس العقاد بحي جنوب و سنتر بشارع سعد زغلول بالحوامدية .

وناشد راشد الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة ضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل الطلاب ليتم فورًا غلقه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله ..لافتا إلى أن مديرية التربية والتعليم أعدت وسائل بديلة للطلاب المترددين على مراكز الدروس الخصوصية من خلال المجموعات المدرسية بشكل مطور يحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمدرسين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة

الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة

​مصر للطيران: السماح بالسفر إلى السعودية وفقًا لضوابط

​مصر للطيران: السماح بالسفر إلى السعودية وفقًا لضوابط

تأييد إلزام اللاعب إبراهيم سعيد بسداد 117 ألف مصروفات دراسية لنجله

تأييد إلزام اللاعب إبراهيم سعيد بسداد 117 ألف مصروفات دراسية لنجله

26 وفاة و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

26 وفاة و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

شبكة عيون الإخبارية