المتهم بذبح شقيقته وطفليها يمثل الجريمة أمام فريق من النيابة بشبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

اصطحب فريق من النيابة العامة بقسم ثان شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، المتهم بذبح شقيقته وطفليها، لتمثيل الواقعة أمام فريق النيابة والمعمل الجنائي.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل ونجلها، 5 أعوام، مقتولين داخل شقتهما بمحطة هاميس دائرة القسم.

وتبين أن الجثتين لـ "تيسير.ج" 26 عامًا "مطلقة"، ربة منزل، وابنها "مازن"، يعيشان في شقة بمنزل العائلة الذي يقطن فيه شقيقيها.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة شقيقها "محمد.ج" 21 عامًا، سائق "توك توك"، مقيم بنفس المنزل، وأن المجني عليها سبق وتزوجت مرتين، وأنجبت الطفلين"مازن" و"سيف".

جرى ضبط واعترف خلال التحقيقات: "أختي اتجوزت مرتين وانفصلت، والجيران خاضوا في عرضها، فمستحملتش أن سيرتها تبقى على كل لسان فقتلتها".

وتابع المتهم في اعترافاته، أنه ارتكب الجريمة بسبب سلوك المجني عليها، وأنه انتظر حتى غادر شقيقه المنزل وخنق المجني عليها حتى فقدت الوعي، ثم ذبحها هي وطفليها ووضع جثة أحدهم 4 أعوام والأداة المستخدمة داخل حقيبة، واستقل توك توك خاص بأحد أصدقائه، وتوجه لترعة الإسماعيلية، وألقى الحقيبة وبداخلها الجثة والأداة المستخدمة من أعلى كوبري سرياقوس، لإيهام الشرطة أنها واقعة خطف.