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‪كفالة يدعم 61 مشروعًا سياحيًا بالمملكة ضمن رؤية 2030

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‪كفالة يدعم 61 مشروعًا سياحيًا بالمملكة ضمن رؤية 2030 ‪كفالة يدعم 61 مشروعًا سياحيًا بالمملكة ضمن رؤية 2030
لدعم برنامج جودة الحياة

‪كفالة يدعم 61 مشروعًا سياحيًا بالمملكة ضمن رؤية 2030

أعلنت وزارة السياحة عن اكتمال أعمال مبادرة تأسيس ضمان التمويل (كفالة)، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030، بدعم 61 مشروعًا سياحيًا استفاد من المبادرة.

وعبّر حساب وزارة السياحة على "تويتر" إشارت إلى أن البرنامج دعم منشآت القطاع السياحي بقيمة تمويلية تبلغ 176 مليون ريال، وفرت 2687 فرصة وظيفية.

وكشف المدير العام لبرنامج كفالة ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" همام عبد العزيز هاشم عن ارتفاع عدد المنشآت التي استفادت من برنامج "كفالة" خلال فترة جائحة كورونا "كوفيد -19" بنسبة تجاوزت 197% مقارنة مع الفترة التي سبقتها.

وأوضح هاشم أن قيم الكفالات الصادرة في العام 2020 تجاوزت 3 مليارات ريال، وقيم التمويل تجاوزت 4.3 مليار ريال، ومتوسط مدة الكفالة 22 شهرًا، ونسبة التغطية 72 %، بنسبة نمو تتجاوز 65 %

وأطلق برنامج "كفالة"، بمساهمة من صندوق التنمية الوطني، أواخر أغسطس الماضي حزمة من المبادرات بقيمة 450 مليون ريال؛ لضمان قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في توفير التمويل اللازم لأعمالهم من البنوك وشركات التمويل المشاركة مع البرنامج؛ انطلاقًا من جهود المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي (كوفيد-19)، لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية وكأحد التدابير العاجلة والداعمة لاستدامة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تبعات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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