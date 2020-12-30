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‪ لأول مرة في تاريخه..نادي الليث يتأهل لدوري الدرجة الثانية

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المحافظ سلم اللاعبين الميداليات الذهبية وتعهد بدعم الفريق

‪ لأول مرة في تاريخه..نادي الليث يتأهل لدوري الدرجة الثانية

تأهل نادي الليث الرياضي ( فئة الشباب ) بمحافظة الليث لدوري الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه عصر اليوم على نادي الانتصار من محافظة رابغ بنتيجة 2/4، وذلك بحضور محافظ الليث عمران الزهراني ونائب رئيس مكتب وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة سليم المحمادي وعدد من رؤساء القطاعات الحكومية بالمحافظة.

وكرم المحافظ فى نهاية المباراة نادي الليث لفوزه بكأس البطولة ( بطولة مكتب مكة ومكتب جدة ) والميداليات الذهبية مؤكداً دعمه للنادي ومطالباً منهم مضاعفة الجهد للصعود لدوري الدرجة الأولى - إن شاء الله.

وفى سياق آخر كرم محافظ الليث القطاعات الحكومية والشركات والمؤسسات والإعلاميين المشاركين في ملتقى المملكة الأول لاختراق الضاحية والذي استضافته محافظة الليث مؤخراً بمشاركة أكثر من ٤٠ نادياً رياضياً من مختلف مناطق المملكة.

‪ لأول مرة في تاريخه..نادي الليث يتأهل لدوري الدرجة الثانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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