أخبار عاجلة

الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة -
أمريكا تسجِّل أكثر من ربع مليون إصابة جديدة بـ"كورونا" و2321 وفاة -
الكويت.. تعليق مؤقت للرحلات من وإلى المملكة المتحدة الأربعاء المقبل وإلى إشعار آخر -
كورونا يصيب 1565 تونسيًا و1005 مغربي و249 جزائريًا في الـ 24 ساعة الماضية -
على رِسْلك أيها القائد..! -
شيخ الأزهر يطمئن هاتفيًا على صحة عمرو موسى بعد إصابته بكورونا -
هل يمكن تعجيل الزكاة لإخراجها للمتضررين من كورونا؟.. "البحوث الإسلامية" يجيب -
​مصر للطيران: السماح بالسفر إلى السعودية وفقًا لضوابط -
"حزب الله": قتلة سليماني أغبياء -
على رِسْلك أيها القائد..! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الصحة العالمية: لم يتم الإبلاغ عن أي سلالات جديدة لكورونا في

Print
الصحة العالمية: لم يتم الإبلاغ عن أي سلالات جديدة لكورونا في مصر الصحة العالمية: لم يتم الإبلاغ عن أي سلالات جديدة لكورونا في

مصراوي Masrawy

09:32 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

- (أ ش أ)

أكد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية أنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن ظهور أي سلالات جديدة في مصر من (كوفيد-١٩) من مسئول اللوائح الصحية الدولية المنوط بالإبلاغ عن ظهور أي سلالات جديدة.
وأكد المكتب اليوم في إجابة على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط على أهمية دور الإعلام في نشر الوعي المجتمعي لتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث أن ليست كل الحالات الإيجابية لديها أعراض.

وأضاف أنه يجب الحرص المستمر على نظافة الأيدي والتباعد الجسدي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والمغلقة، وممارسة الرياضة والالتزام بالغذاء الصحي السليم والحفاظ على الصحة النفسية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة

الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة

​مصر للطيران: السماح بالسفر إلى السعودية وفقًا لضوابط

​مصر للطيران: السماح بالسفر إلى السعودية وفقًا لضوابط

تأييد إلزام اللاعب إبراهيم سعيد بسداد 117 ألف مصروفات دراسية لنجله

تأييد إلزام اللاعب إبراهيم سعيد بسداد 117 ألف مصروفات دراسية لنجله

26 وفاة و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

26 وفاة و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

شبكة عيون الإخبارية