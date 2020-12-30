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موريتانيا تمدد إغلاق المدارس والجامعات بسبب تفشي كورونا

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موريتانيا تمدد إغلاق المدارس والجامعات بسبب تفشي كورونا موريتانيا تمدد إغلاق المدارس والجامعات بسبب تفشي كورونا

مصراوي Masrawy

09:32 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

موريتانيا - (أ ش أ)

مددت الموريتانية في اجتماع ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأربعاء، قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات إلى 11 يناير المقبل.
ويأتي القرار وسط تصاعد نسبة اللإصابة بوفيات كورونا في البلاد بالرغم من القرارات الاحترازية من بينها حظر التجوال وتعطيل الصلاة في المساجد.

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 202 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 265 مصابًا ووفاة خمسة أشخاص.

وأوضحت الوزارة، في بيانها اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 14 ألفا و191 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 11 ألفًا و86 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 335 حالة.

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