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: نرفض أي إملاءات أو تدخلات في شؤوننا القضائية

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السعودية: نرفض أي إملاءات أو تدخلات في شؤوننا القضائية : نرفض أي إملاءات أو تدخلات في شؤوننا القضائية

مصراوي Masrawy

09:26 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الرياض - (د ب أ)

أعلنت اليوم الأربعاء، عن رفضها لأي إملاءات أو تدخلات في شؤونها القضائية.

وأكد مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة في جنيف عبدالعزيز الواصل، أن المملكة تتمتع بقضاء نزيه ومستقل، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بسيادة نظامها القضائي من أي طرف كان، مشددا على رفض المملكة لأي إملاءات للتدخل في الشأن القضائي في البلاد، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح المندوب الدائم في حديثه مع نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ندى الناشف أن المملكة اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات تاريخية ومهمة في مجال حقوق المرأة وتمكينها على جميع الأصعدة.

وطالب الواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان واحترام سيادة واستقلال الدول وأحكام أجهزتها القضائية.

ويأتي حديث المملكة عن رفضها لأي إملاءات أو تدخلات في شؤونها القضائية بعد يومين من صدور المحكمة الجزائية المختصة في العاصمة السعودية حكما بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر على لجين الهذلول.

وأوقفت المحكمة التي تبت في قضايا الإرهاب، تنفيذ عامين وعشرة أشهر من فترة المحكومية حيث قضت الهذلول عامين وسبعة أشهر في السجن. ويتوقع أن يتم الإفراج عنها في شهر فبراير من العام الجديد 2021.

وأدانت المحكمة لجين الهذلول، بتهم من بينها محاولة إلحاق الضرر بالأمن القومي والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل السعودية.

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