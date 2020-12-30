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القوات الأمريكية تستعد لهجوم محتمل في العراق

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القوات الأمريكية تستعد لهجوم محتمل في العراق القوات الأمريكية تستعد لهجوم محتمل في العراق

مصراوي Masrawy

09:17 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

وكالات

‏تستعد القوات الأمريكية في الشرق الاوسط، لهجوم محتمل ووشيك قد يستهدفها في العراق حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ونقلت "فوكس نيوز الأمريكية مساء الأربعاء، عن فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية قوله "إن واشنطن تواصل نشر قدرات جاهزة للقتال في المنطقة الخاضعة لمسؤولية القيادة المركزية الأمريكية لردع أي خصم محتمل، والتأكيد على أننا على أهبة الاستعداد للرد على أي عدوان موجه ضد الأمريكيين أو مصالحنا".

وقالت الشبكة ، أن المهمة تأتي استجابة لمعلومات استخبارية تشير إلى احتمالية شن "هجمات معقدة" ضد الأمريكيين مع اقتراب ذكرى مقتل سليماني.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها، إن القاذفتين اللتين انطلقتا من قاعدة مينوت الجوية في نورث داكوتا صباح الثلاثاء، للمرة الثالثة خلال الـ 45 يومًا الماضية، ستقومان بمهام الردع فوق الخليج العربي تحت حراسة طائرات مقاتلة.

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