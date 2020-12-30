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إزالة مكمورة فحم ومصادرة 35 طن أخشاب في دمياط

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إزالة مكمورة فحم ومصادرة 35 طن أخشاب في دمياط إزالة مكمورة فحم ومصادرة 35 طن أخشاب في دمياط

مصراوي Masrawy

09:29 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

وجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، بقيادة متولي محمد، رئيس الوحدة، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة مكامير الفحم، والوقوف على مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية، في حضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات إزالة لمكمورة فحم بقرية السنانية، على مساحة 150 مترًا، ومصادرة 35 طن أخشاب من 18 مكمورة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتشديد على المخالف بمنع تكرار الواقعة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق، أن الحملات مستمرة بالتعاون مع إدارة البيئة لإزالة كافة مكامير الفحم بنطاق المدينة والقرى التابعة لها، بعد تزايد شكاوى الأهالي بسبب الأدخنة المنبعثة، ومخاوفهم من تأثيرها على الصحة العامة.

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