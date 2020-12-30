العثور على جثة طفل بأرض زراعية في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

عثر الأهالي بقرية العدوة التابعة لمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، على جثة لطفل مجهول، مقتولًا ومُلقى وسط أرض زراعية بالقرية.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لطفل عمره 15 عامًا تقريبًا، مجهول الهوية، مصابًا بطعنة نافذة في البطن، ومُلقى وسط أرض زراعية بقرية العدوة بههيا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ههيا المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.