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المؤبد لسائق "توك توك" اختطف طفلة وتعدى عليها جنسيًا في الدقهلية

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المؤبد لسائق "توك توك" اختطف طفلة وتعدى عليها جنسيًا في الدقهلية المؤبد لسائق "توك توك" اختطف طفلة وتعدى عليها جنسيًا في الدقهلية

مصراوي Masrawy

09:23 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الدقهلية - رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الرابعة"، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لسائق "توك توك" خطف طفلة حال سيرها بالطريق العام وتعدى عليها جنسيًا بعد تهديدها بنشر مقطع ، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بإحالته إلى المحكمة المدنية المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد عبدالرشيد السمادوني، وبحضور محمد أحمد بدوي، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال القضية رقم 24234 لسنة 2019 جنايات المنصورة، والمقيدة برقم 2354 لسنة 2019 كلي جنوب المنصورة والمتهم فيها "بهاء الدين.ح.إ" هارب، مقيم بمركز المنصورة، بعد أن واقع الطفلة "أية.ع.ح" طالبة، بالإكراه والتهديد، بأن استوقفها حال سيرها في الطريق العام وجذبها داخل "توك توك"، قيادته وأشهر في وجهها سلاح أبيض"مطواه"، واصطحابها عنوة إلى إحدى المناطق النائية بالزراعات وهتك عرضها بالقوة والتقط لها مقطع مرئي.

وتضمن أمر الإحالة، قيام المتهم بتهديد المجني عليها عن طريق مراسلات عبر تطبيق "واتس آب" بإفشاء مقطع مرئي لواقعة التعدي عليها، واصطحب التهديد إقامتها علاقة جنسية معه، وتداول مقطع الفيديو قاصدًا الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

واستمعت هيئة المحكمة لشهادة والدة المجني عليها والتي أقرت أنها علمت من العامة بنطاق قريتها تداول مقطع مرئي تظهر به نجلتها مجردة من ملابسها، فحصلت على نسخة منه، لافتة أن نجلتها أكدت أن الواقعة حدثت بسبب قيام المتهم بخطفها عنوة حال سيرها بالطريق العام وأشهر سلاح أبيض في وجهها واصطحبها إلى إحدى المناطق النائية وهتك عرضها بالقوة بأن طرحها أرضا ومزق ملابسها واستخدم هاتفه المحمول في تصويرها عارية وتهديدها بنشر المقطع إن لم تقم بإقامة علاقة جنسية معه وهو ما نفذه.

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