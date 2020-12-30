التضامن الاجتماعي تتحمل مصروفات 982 طالبًا وطالبة في جنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

قال زيدان عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، إن وزيرة التضامن الاجتماعي وافقت على تحمل المصروفات الدراسية لـ982 طالبًا وطالبة بمراحل التعليم المختلفة في محافظة جنوب سيناء، وجرى صرف مبلغ 300 ألف جنيه لهم من حساب التكافل الاجتماعي.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صدق على سداد المصروفات الدراسية للطلاب الغير قادرين بمختلف مراحل التعليم.

وأكد أنه جرى صرف هذه الإعانة في إطار التعاون بين المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد أن قامت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بحصر الطلاب والطالبات الغير قادرين على سداد المصروفات الدراسية.

وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بدورها الاجتماعي في المحافظة، وجرى صرف 500 جنيه شهريًا لمدة ثلاث شهور، للعاملين بالحضانات الخاصة والحكومية بمحافظة جنوب سيناء، كتعويض لهم عن الضرر من جائحة كورونا، خاصة أن هناك حضانات توقفت عن العمل فترة طويلة.

وأضاف أن إجمالي المستفيدين من هذه المنحة بلغ 240 موظفة تشمل المديرات، والمشرفات، والعاملات بكافة الحضانات التابعة للمحافظة، بإجمالي 480 ألف جنيه على مدار ثلاث شهور.