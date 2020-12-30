إصابة 17 شخصًا بكورونا خلال 24 ساعة في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إصابة 17 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق نتائج التحاليل المعملية الخاصة بفحص مصابي كورونا pcr، التي أثبتت إصابتهم بالفيروس.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه وفقًا للنتائج المعملية للعينات الواردة للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، من 6 مستشفيات في نطاق المحافظة، تبين إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا بمستشفى الحامول المركزي.

وقال المصدر إنه وفقًا لباقي النتائج جرى تسجيل إصابة 3 حالات بمستشفى صدر كفر الشيخ، وحالة واحدة في مستششفى حميات كفر الشيخ، وحميات دسوق 3 حالات، و3 حالات بمستشفى العبور للتأمين الصحي، و 3 حالات بمستشفى دسوق العام ولم تسجل مستشفى كفر الشيخ العام أي حالات مصابة.