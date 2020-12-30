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خناقة بسبب 1500 جنيه.. تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل صديقهما في المطرية

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خناقة بسبب 1500 جنيه.. تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل صديقهما في المطرية خناقة بسبب 1500 جنيه.. تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل صديقهما في المطرية

مصراوي Masrawy

08:53 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- طارق سمير:

جدد قاضي المعارضات، حبس عاطلين 15 على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل صديقهما بسبب خلافات مالية بينهما.

كشفت التحقيقات عن وقوع خلاف بين المجني عليه واثنين من أصدقائه بسبب 1500 جنيه اقترضه من أحدهما منذ 3 أشهر، وعندما طالبه المتهم بردها، طالبه الضحية بمهلة للسداد.

واعترف المتهم الأول أنه قرر الانتقام من صديقه، فاستعان بآخر، وتشاجرا معه قرب منزله بالمطرية، ثم قيده المتهم الثاني، واستل سكينًا وسدد إليه 8 طعنات فسقط على الأرض غارقًا في دمائه، ثم فرا هاربين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وإحالتهما للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم، كما صرحت بتشريح ودفن الجثة.

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