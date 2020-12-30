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الإفتاء عن التنمر: "احذروا كسر الخواطر.. والكلمة الخبيثة قد تورد قائلها المهالك"

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الإفتاء عن التنمر: "احذروا كسر الخواطر.. والكلمة الخبيثة قد تورد قائلها المهالك" الإفتاء عن التنمر: "احذروا كسر الخواطر.. والكلمة الخبيثة قد تورد قائلها المهالك"

مصراوي Masrawy

08:53 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- محمود مصطفى:

حذرت دار الإفتاء المصرية من التنمر وكسر الخواطر.

وقالت الدار، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "الكلمة الطيبة صدقة، وجبر الخواطر له أجر كبير عند الله".

وأضافت الدار: "والكلمة الخبيثة وكسر الخواطر من الذنوب التي قد تورد قائلها المهالك.. احذروا أثابكم الله من التنمر وكسر الخواطر".

يأتي ذلك في ظل انتشار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التنمر على ابنة الفنانة يسرا اللوزي نتيجة فقدانها حاسة السمع، ووصفها بكلمات غير أخلاقية.​

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