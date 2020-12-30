مؤسسة بهية توقع بروتوكول تعاون مع "وايدبوت" لتحسين منصاتها الإلكترونية​

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مصراوي Masrawy

كتبت- نور العمروسي:

وقعت مؤسسة بهية لسرطان الثدي وشركة وايدبوت، بروتوكول تعاون لتحسين الأداء الإلكتروني للقنوات الرقمية الخاصة بمؤسسة بهية سواء فيسبوك أو غيره من مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة ببهية.

وأعرب المهندس تامر شوقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة بهية عن سعادته بعقد الشراكة المتكامل الذي تم توقيعه بين المؤسسة وشركة وايدبوت بما يساعد في تعزيز أداء المنصات الإلكترونية الخاصة بمؤسسة بهية من خلال توفير عدد كبير من الخدمات للمساعدة في تحسين الأداء المهني والإلكتروني في الرد على استفسارات المحاربات والأشخاص الذين يودون التواصل مع المؤسسة أو الاستفسار عن شيء معين، خاصة مع مشروع بهية فرع الشيخ زايد.

ومن جانبه أبدى سيف أحمد، شريك مؤسس لشركة وايدبوت -وهي شركة متخصصة في تطوير روبوتات الدردشة (الشات بوت) باللغة العربية انبهاره بطموح فريق بهية وتطلعهم الدائم للاعتماد على التقنية لتسهيل التواصل مع المؤسسة.

وأكد سيف، سعي وايدبوت لتزويد المؤسسة بأفضل الآليات والأساليب لتمكين مؤسسة بهية من تحقيق هذه الغاية وتوفير قنوات رقمية أكثر فعّالية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضاف المهندس أحمد فخري مدير تطوير الأعمال بشركة وايدبوت، أن الشركة تعتبر شركة ناشئة تهدف إلى ابتكار تكنولوجيا روبوتات الدردشة باللغة العربية.

وقال: "هدفنا هو الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المستخدمين عن طريق الشراكات وفرص التعاون المثمرة، ووجدنا في مؤسسة بهية شريك مؤمن بدور التكنولوجيا في تطوير وتحسين الأعمال وتسهيل الخدمة التي تحصل عليها المحاربات عن طريق تطوير القنوات الرقمية لتقليل الضغط على القنوات التقليدية".

يذكر أن شركة وایدبوت قامت بتطوير أول منصة متخصصة لبناء البوت باللغة العربیة اعتمادًا على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكّن الشركات من بناء شات بوت ذكي قادر على فهم وتحدث لهجات مختلفة من اللغة العربیة بدون الحاجة إلى أي خبرة مسبقة بالبرمجة.

تستخدم واید بوت أحدث محرك للذكاء الاصطناعي قامت بتطويره لیتیح للبوت الموجود على منصتنا أن يعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وستقوم الشركة بتوفير خدمة الشات بوت ليتم استخدامه من قبل مؤسسة بهية على أن يتم دمج الشات بوت ونشره في القنوات الرسمية المتعددة لتحسين وصول العملاء وزيادة ارتباطات العملاء من خلال قنوات مختلفة.