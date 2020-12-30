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"التقاعد" تدشن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية "تقدير"

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"التقاعد" تدشن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية "تقدير" "التقاعد" تدشن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية "تقدير"
استجابة لتطلعات المتقاعدين وأسرهم للخدمات والعروض المتنوعة

دشّن محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس اليوم برنامج "تقدير".

وبيّن "النحاس" أن "تقدير" جاء استجابة لتطلعات المتقاعدين وأسرهم للخدمات والعروض المتنوعة التي تحقق احتياجاتهم وترضي توقعاتهم من خلال عروض وخدمات حصرية عبر عدة مسارات متنوعة تغطي المجالات الخدمية المختلفة.

وأكد أن "تقدير" أحد برامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، إذ نجحت المؤسسة بعقد العديد من الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص ليتجاوز عدد الشركاء أكثر من (400) شريك في مختلف المجالات والقطاعات في مناطق المملكة كافة.

يُذكر أن البرنامج يعد أحد مبادرات المؤسسة العامة للتقاعد لخدمة عملائها من المتقاعدين والمستفيدين، ويشتمل على خمسة مسارات رئيسة وهي: مسار "مزايا"،الذي يتيح للعملاء الحصول على عروض وخصومات خاصة، ومسار " فعاليات"من خلال تنظيم عددٍ من المبادرات والفعاليات الخاصة في مختلف مدن المملكة، ومسار "خبرة" المعني بتطوير واستثمار خبرات المتقاعدين بالتعاون مع شركاء البرنامج ومسار "التمويل" الذي يمنح المتقاعد والمستفيد فرصة الحصول على تمويل من كبرى شركات التمويل الشخصي وتمويل السيارات ومسار "المسؤولية الاجتماعية" من خلال طرح مبادرات خدمية متنوعة، بالشراكة مع عددٍ من القطاعات غير الربحية وأفراد المجتمع.

المؤسسة العامة للتقاعد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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