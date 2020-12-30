أخبار عاجلة

"حزب الله": قتلة سليماني أغبياء -
على رِسْلك أيها القائد..! -
خبيرٌ يشرح كيف تعمل "بصمة الدماغ" للكشف عن المُجرمين من طريقة تفكيرهم -
قمة العلا.. قمة الصف الواحد -
"نجم" تتولى إدارة منظومة "منافذ" للتأمين على المركبات الأجنبية -
"آل عدوس " تحتفل بزواج "عبد المجيد "في أبها -
تأييد إلزام اللاعب إبراهيم سعيد بسداد 117 ألف مصروفات دراسية لنجله -
تجديد حبس شاب بتهمة هتك عرض طالبة في المقطم -
‏قتيل وجرحى في إطلاق نار عند كنيسة في تكساس الأمريكية واعتقال مشتبه به -
استعدادًا لتوزيع لقاح كورونا.. وزيرة الصحة تزور مركز القطامية غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدير هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان يزور "تحلية الشقيق"

Print
للاطلاع على المواقع التي يتم تطويرها وحمايتها

مدير هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان يزور

استقبل المدير التنفيذي لمحطات تحلية المياه المالحة بالشقيق المهندس أحمد بن محمد معافا، مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد بن قاسم واصلي، بمقر المحطة بالشقيق.

وتم خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجهتين، وقام مدير عام الهيئة بجولة ميدانية يرافقه مدير الأشغال العامة والمتابعة المكلف بالهيئة سعد عبدالعزيز، ومسؤول محطة التجارب الزراعية المكلف نزيه حمادي.

واطلع الوفد خلال الجولة على مرافق محطة التحلية، بالإضافة إلى المواقع المستهدفة التي تسعى المحطة إلى تطويرها وحمايتها والعمل على تحسينها، وإجراءات إعادة تأهيل المواقع المتصحرة.

وعقب الزيارة أوضح مدير عام الهيئة أنها تأتي بهدف التعرف على نشاطات وأعمال المحطة، والاطلاع على المجالات التي يمكن التعاون معها.

مدير هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان يزور

مدير هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان يزور

مدير هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان يزور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة

الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة

أمريكا تسجِّل أكثر من ربع مليون إصابة جديدة بـ"كورونا" و2321 وفاة

أمريكا تسجِّل أكثر من ربع مليون إصابة جديدة بـ"كورونا" و2321 وفاة

الكويت.. تعليق مؤقت للرحلات من وإلى المملكة المتحدة الأربعاء المقبل وإلى إشعار آخر

الكويت.. تعليق مؤقت للرحلات من وإلى المملكة المتحدة الأربعاء المقبل وإلى إشعار آخر

كورونا يصيب 1565 تونسيًا و1005 مغربي و249 جزائريًا في الـ 24 ساعة الماضية

كورونا يصيب 1565 تونسيًا و1005 مغربي و249 جزائريًا في الـ 24 ساعة الماضية

شبكة عيون الإخبارية