نادي الإبل يتوج الفائزين في أشواط "الرموز" بسباقات الهجن

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ينظم نادي الإبل غدًا حفل تسليم الجوائز للفائزين في أشواط "الرموز" ضمن مسابقات الهجن في النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ويسلم الجوائز الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لسباقات الهجن، ونائب المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل محمد المسحل، وذلك بالمنصة الملكية لميدان سباقات الهجن برماح.

وكانت سباقات الهجن قد انطلقت الأحد الماضي في ميدان رماح، واستمرت خمسة أيام على فترتين صباحية ومسائية، حيث شهدت إقامة 164 شوطًا، بمشاركة قرابة ألفي مطية.

وتراوحت مسافة السباقات بين 4 كلم و5 كلم و6 كلم و8 كلم للفئات "حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول"، وستختتم غدًا بأشواط الرموز.

يُذكر أن المسابقات شهدت مشاركات محلية وخليجية ومشاركة أمريكية.