يحسم مصير العمالة.. لبنان يصدر قرارًا جديدًا بشأن الإقامة الأصلية للوافدين

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، عن قرار جديد بشأن الإقامة الأصلية للعمالة الوافدة في لبنان.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وأوضح الملحق العمالي شيرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، أن المديرية العامة للأمن العام في لبنان لن تسمح اعتبارًا من أول يناير 2021 لأي مسافر عربي أو أجنبي (لديه إقامة عمل في لبنان) بالمغادرة عبر مطار رفيق الحريري إلا إذا كانت الإقامة السنوية الأصلية والصالح بحوزته، أو كان جواز سفره مختومًا بتسوية صالحة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام، فضلا عن إذا كانت إفادة مغادرة وجواز سفره مختومًا بخاتم من قسم المراجعات في المطار.​